Bari: scoperto deposito di 14 auto rubate tra Trani, Corato, Andria e Canosa
Le operazioni hanno permesso di recuperare 14 veicoli: undici erano completamente smontati e privi di targhe, mentre altri tre conservavano ancora le targhe ma risultavano già parzialmente cannibalizzati, con componenti sottratti.
Grazie al supporto dell’elicottero della Guardia di Finanza, i militari sono riusciti a raggiungere tutti i mezzi segnalati e a restituire ai legittimi proprietari le autovetture intatte e identificabili tramite targhe.
Le Fiamme Gialle hanno già avviato le procedure di segnalazione e bonifica ambientale dell’area, sottolineando l’importanza del controllo del territorio per prevenire il fenomeno dei furti di veicoli e il loro smontaggio illecito.