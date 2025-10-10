Bari: scoperto deposito di 14 auto rubate tra Trani, Corato, Andria e Canosa

BARI - I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari hanno portato alla luce un vero e proprio deposito di autovetture rubate nelle campagne tra Trani, Corato, Andria e Canosa di Puglia.Le operazioni hanno permesso di recuperare 14 veicoli: undici erano completamente smontati e privi di targhe, mentre altri tre conservavano ancora le targhe ma risultavano già parzialmente cannibalizzati, con componenti sottratti.Grazie al supporto dell’elicottero della Guardia di Finanza, i militari sono riusciti a raggiungere tutti i mezzi segnalati e a restituire ai legittimi proprietari le autovetture intatte e identificabili tramite targhe.Le Fiamme Gialle hanno già avviato le procedure di segnalazione e bonifica ambientale dell’area, sottolineando l’importanza del controllo del territorio per prevenire il fenomeno dei furti di veicoli e il loro smontaggio illecito.