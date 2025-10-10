Boss di Japigia tenta il suicidio al Molinette di Torino: salvato dagli agenti penitenziari
A intervenire prontamente sono stati gli agenti penitenziari, che hanno evitato la tragedia grazie alla visione in tempo reale delle telecamere di sorveglianza. Palermiti è stato immediatamente soccorso e le sue condizioni sono attualmente sotto controllo.
Da tempo, i legali dell’uomo avevano sottolineato la incompatibilità della detenzione carceraria con le sue condizioni di salute, chiedendo soluzioni alternative che garantissero assistenza medica adeguata.
L’episodio riapre il dibattito sulla gestione dei detenuti con problemi di salute gravi e sull’equilibrio tra sicurezza e tutela della vita all’interno delle strutture carcerarie ospedaliere.