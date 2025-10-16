Bari, si insedia l’Osservatorio sul Decentramento: al via i lavori per rafforzare l’autonomia dei Municipi

BARI – Si è insediato questa mattina, nella sala giunta di, l’, istituito con decreto del sindaco in attuazione dell’articolo 13 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, approvato dal Consiglio comunale nel 2014 e aggiornato nel 2023.

L’organismo ha il compito di verificare l’applicazione del Regolamento, individuare eventuali criticità e formulare proposte operative per favorire una maggiore autonomia dei Municipi. Tra gli obiettivi principali anche la stesura di un piano strategico del decentramento, attraverso il coordinamento delle proposte provenienti dai territori.

Fanno parte dell’Osservatorio il sindaco, l’assessora al Decentramento, il presidente della Commissione consiliare speciale sul decentramento, un componente della stessa Commissione designato dalla minoranza, il direttore generale, il direttore della ripartizione competente, i presidenti e direttori dei Municipi e i presidenti delle Commissioni municipali sul decentramento.

Durante la prima riunione, i rappresentanti municipali e della Commissione consiliare speciale hanno presentato il lavoro preparatorio condotto nei mesi scorsi, con una serie di prime proposte di sintesi che saranno oggetto di confronto nelle prossime sedute. È stata inoltre annunciata la costituzione di un gruppo di lavoro per la redazione di un regolamento unico sul bilancio partecipato, condiviso da tutti e cinque i Municipi.

La riunione di insediamento è stata presieduta dal sindaco, che ha ribadito l’importanza di rafforzare i meccanismi di partecipazione e di collaborazione tra Comune e Municipi. Una nuova seduta dell’Osservatorio sarà convocata nei prossimi giorni per proseguire l’attività di analisi e pianificazione.