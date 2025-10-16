Natale 2025, Tonitto 1939 firma il gelato al Panmoro Bauli: la versione frozen dell’iconico dolce natalizio al cacao

Il gelato è da sempre un simbolo di piacere e convivialità, capace di arricchire ogni tavola con un momento di dolcezza e freschezza, anche a Natale. Per questo, in occasione delle feste 2025, Tonitto 1939 ha realizzato, in collaborazione con la storica azienda veronese, il nuovo gelato Panmoro Bauli, un incontro unico tra la qualità del gelato e il sapore inconfondibile del celebre dolce natalizio italiano al cacao.L’innovativo Panmoro Bauli si estende dunque anche alla categoria gelati grazie al lancio del nuovo gusto omonimo: una base di gelato al cioccolato, arricchita da soffici pezzi di dolce al cacao, per richiamare fedelmente l’esperienza sensoriale del prodotto originale. Tonitto 1939 ha selezionato solo ingredienti tracciati lungo l’intera filiera, senza conservanti e OGM, per offrire un prodotto autentico e raffinato.La combinazione di gelato al cioccolato e piccoli pezzi di dolce al cacao richiama il gusto e la struttura del prodotto originale, rendendolo perfetto da servire come dessert nelle tavole delle feste. Con questa novità, Tonitto 1939 amplia la propria gamma di gelati, offrendo una proposta che unisce la tradizione dolciaria natalizia italiana a un’esperienza di gusto ricca e piacevole.Oltre al Panmoro Bauli, Tonitto 1939 propone anche i gelati ispirati ai classici natalizi italiani, come il gelato al pandoro e al panettone Bauli, sempre realizzati in collaborazione l’azienda veronese e reinterpretati in versioni cremose e avvolgenti che racchiudono l’essenza dei dolci tradizionali. Il primo unisce la fragranza della vaniglia e il caratteristico aroma del pandoro, dando vita a una consistenza cremosa e rinfrescante, mentre il secondo con la presenza di frutta candita e uvetta richiama la tradizione dolciaria italiana, offre un sapore che combina freschezza e ricchezza gustativa. In questo modo, l’azienda continua a offrire ai propri consumatori “un momento di piacere e felicità”, celebrando la tradizione dolciaria veronese con un tocco innovativo.