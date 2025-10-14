Bari, torna Candlelight®: concerti a lume di candela tra Einaudi, Queen e Coldplay

BARI – Proseguono a Bari gli appuntamenti con, l’innovativo format di concerti a lume di candela che trasforma la musica in un’esperienza intima e suggestiva. Quest’anno Fever propone una serie di serate nella, tra tributi a grandi autori e colonne sonore indimenticabili.

Il calendario di ottobre e novembre offre una varietà di programmi musicali: si parte il 24 ottobre con il tributo a Ludovico Einaudi alle 19:00 e, a seguire alle 21:00, il tributo a Lucio Dalla e altri cantautori italiani. A novembre, spazio ai grandi successi internazionali con il tributo ai Queen il 22 novembre alle 19:00 e Coldplay vs. Imagine Dragons alle 21:00, fino alla serata dedicata a Ennio Morricone e altre colonne sonore di film il 23 novembre alle 21:00. I biglietti partono da € 24.

Candlelight® offre un’esperienza unica, illuminando con migliaia di candele talentuosi musicisti locali in location esclusive. Il progetto punta a democratizzare l’accesso alla musica, avvicinando il pubblico ai capolavori di Vivaldi, Mozart e Chopin, ma anche alle interpretazioni contemporanee dei più grandi successi di artisti come Queen, ABBA, Ed Sheeran e Coldplay.

Il marchio Candlelight® è presente in oltre 150 città nel mondo e, dal 2019, ha coinvolto milioni di spettatori, creando un’esperienza multisensoriale che unisce emozione, musica e atmosfera unica.

