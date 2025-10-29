Bari, via alla riqualificazione del bocciodromo di Parco Due Giugno: prevista una nuova copertura e servizi igienici

BARI - La giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, ha approvato ilper i lavori di riqualificazione del bocciodromo die la realizzazione di una nuovacon spogliatoi e servizi igienici.

L’intervento, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, prevede un investimento complessivo di 639.044 euro, finanziato attraverso residui di mutui concessi dall’Istituto del Credito Sportivo per la riqualificazione degli impianti sportivi comunali.

Il progetto include:

L’area complessiva del bocciodromo sarà di circa, mentre la zona coperta misurerà, con un’altezza variabile da 3 a 6,5 metri. La nuova struttura sarà realizzata in tessuto di poliestere spalmato PVC, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, con porte in alluminio e vetro antisfondamento.

Il progetto punta a restituire alla città uno spazio sportivo più moderno, funzionale e accessibile, rafforzando la dotazione di impianti a disposizione dei cittadini nel cuore verde di Bari.