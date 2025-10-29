Bari, via alla riqualificazione del bocciodromo di Parco Due Giugno: prevista una nuova copertura e servizi igienici
BARI - La giunta comunale di Bari, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di riqualificazione del bocciodromo di Parco Due Giugno e la realizzazione di una nuova copertura impermeabile con spogliatoi e servizi igienici.
L’intervento, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, prevede un investimento complessivo di 639.044 euro, finanziato attraverso residui di mutui concessi dall’Istituto del Credito Sportivo per la riqualificazione degli impianti sportivi comunali.
Il progetto include:
- la riqualificazione dei tre campi da bocce esistenti e l’adeguamento alle norme FIB (Federazione Italiana Bocce);
- la realizzazione di una copertura leggera in PVC, con tensostruttura a volta che consentirà l’utilizzo dell’impianto anche in orari serali o in condizioni meteo avverse;
- la rifunzionalizzazione degli spogliatoi e la realizzazione di nuovi servizi igienici accessibili al pubblico;
- il rifacimento degli impianti e il potenziamento dell’illuminazione;
- lo spostamento dei box prefabbricati attualmente usati come deposito e spogliatoio, con ampliamento dell’area recintata.
Il progetto punta a restituire alla città uno spazio sportivo più moderno, funzionale e accessibile, rafforzando la dotazione di impianti a disposizione dei cittadini nel cuore verde di Bari.
Tags: Bari