A Bari torna il grande Tango internazionale: al via la XIII edizione del Bari Tango Congress

BARI - Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025, ildi Bari (via Cardinale Agostino Ciasca 27) ospiterà la, la prestigiosa kermesse internazionale dedicata al, organizzata da

Considerato uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tango in Europa, il Congress richiama ogni anno nel capoluogo pugliese centinaia di ballerini, maestri e appassionati da tutto il mondo. Quattro giorni intensi di lezioni, spettacoli, gare, incontri e momenti di socialità, che fanno di Bari una delle capitali europee del tango anche fuori stagione turistica.

Il programma di questa XIII edizione si preannuncia particolarmente ricco:

Giovedì 30 ottobre l’apertura ufficiale con spettacoli e milonghe;

Venerdì 31 ottobre, una giornata speciale dedicata al tema della lotta contro la violenza sulle donne, in collaborazione con il Centro antiviolenza “Paola Labriola” gestito dall’APS G.I.R.A.F.F.A. Le operatrici saranno presenti per sensibilizzare partecipanti e pubblico su un fenomeno che resta un’emergenza nel Paese. Un momento artistico dedicato alle vittime di femminicidio chiuderà la serata;

Sabato 1° novembre debutta la prima edizione del Metropolitango, campionato internazionale che farà di Bari la prima tappa di un circuito mondiale di gare;

Domenica 2 novembre si disputerà la Bari Tango Cup, competizione ufficiale tra coppie di ballerini valutate dai maestri presenti. In serata, i finalisti si esibiranno davanti al pubblico, che assegnerà il voto finale.





Il Bari Tango Congress si conferma così un evento capace di unire arte, cultura, sport e impegno civile, portando nel cuore di Bari l’atmosfera e la passione autentica del tango argentino.