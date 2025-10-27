Bari, Wizz Air inaugura tre nuove rotte verso l’Est Europa: Erevan, Skopje e Chisinau
BARI – Nuove opportunità di viaggio dall’aeroporto Karol Wojtyla. Aeroporti di Puglia e la compagnia low cost Wizz Air hanno inaugurato tre nuovi collegamenti internazionali verso l’Est Europa, ampliando ulteriormente l’offerta dei voli in partenza dal capoluogo pugliese.
Ieri è atterrato il primo volo diretto Bari–Erevan, capitale dell’Armenia, accolto con soddisfazione dal console onorario armeno Dario Rupen Timurian. Oggi sarà la volta del debutto della rotta per Skopje, capitale della Macedonia del Nord, mentre mercoledì partirà il collegamento con Chisinau, in Moldavia.
Le nuove tratte, operate con Airbus A320, rafforzeranno i rapporti turistici, culturali ed economici tra la Puglia, il Caucaso e i Balcani, consolidando il ruolo strategico dell’aeroporto di Bari come hub del Mediterraneo.
Le frequenze saranno inizialmente bisettimanali, per poi passare a tre voli settimanali dal 15 dicembre, in vista delle festività natalizie.