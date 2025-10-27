Challenger Amburgo, Federico Cinà sconfitto in finale da Engel: 7-5 7-6

FRANCESCO LOIACONO – Sfuma ancora il sogno del primo titolo stagionale per, che perde lacontro il tedescocon il punteggio di

Nel primo set, Engel ha imposto il suo gioco grazie a un servizio molto preciso e regolare, riuscendo a strappare il break decisivo nel momento chiave. Nel secondo parziale l’equilibrio è rimasto totale fino al 6-6, ma nel tie-break il tedesco ha mostrato maggiore solidità, chiudendo con un rovescio incisivo e colpi vincenti da fondo campo.

Per Cinà si tratta della terza sconfitta in finale in un torneo Challenger nel 2025, dopo quelle di Creta e Tbilisi. L’azzurro, attualmente numero 209 del ranking ATP, ha comunque confermato un buon livello di gioco per tutta la settimana.

Nel percorso verso la finale, Cinà aveva battuto nei quarti il tedesco Tom Gentzsch (6-2 6-2) e in semifinale il britannico George Loffhagen (7-6 6-4). Engel, invece, aveva superato Alejandro Moro Canas (7-6 6-4) e, nei quarti, il croato Ivan Dodig (4-6 7-6 7-6).

Dopo qualche giorno di riposo, Cinà tornerà ad allenarsi con intensità per preparare i prossimi appuntamenti del circuito Challenger, ancora da definire.