Brindisi ospita la semifinale Centro-Sud del Premio Giovane Manager 2025

BRINDISI – Si è svolta ieri a Brindisi, nella Sala Congressi di Confindustria, ladella 7ª edizione del, iniziativa di Federmanager Giovani che valorizza i talenti under 44.

Il tema di questa edizione, “Next – New Ethics for Transformation”, ha stimolato il dibattito su innovazione tecnologica ed etica, evidenziando come progresso e responsabilità possano convivere nel lavoro, nell’impresa e nella pubblica amministrazione.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Marchionna e dei rappresentanti di Federmanager, si sono susseguiti interventi di accademici e imprenditori. Sono stati proclamati gli 11 Silver Manager finalisti dell’area Centro-Sud e consegnato un riconoscimento speciale all’Expat Manager, a testimonianza dell’eccellenza dei giovani dirigenti italiani all’estero.

La giornata si è chiusa con un aperitivo di networking, suggellando l’impegno a fare della trasformazione digitale un’occasione di crescita etica e sostenibile.