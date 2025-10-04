Cutrofiano e le sue radici con 'Memorie Creative'





Un weekend tra ceramica, cultura e tradizioni





Il 4 e 5 ottobre Cutrofiano si trasforma in un laboratorio a cielo aperto di cultura, arte e tradizione con “Memorie Creative”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco e finanziata con l’avviso pubblico “Pro Loco 2025” della Regione Puglia. Un’occasione speciale per scoprire e riscoprire il patrimonio materiale e immateriale del territorio attraverso attività esperienziali, visite guidate e degustazioni.





Il programma prende il via sabato 4 ottobre con la presentazione ufficiale del progetto alle ore 10. Subito dopo, nella Biblioteca comunale, spazio alle video-proiezioni dedicate ai paesaggi e alle tradizioni locali. Nel pomeriggio, a partire dalle 18, la suggestiva corte di Palazzo Filomarini ospiterà un laboratorio di ceramica aperto al pubblico, seguito da una passeggiata culturale tra le vie del centro storico e dalla visita allo stesso Palazzo Filomarini. La giornata si concluderà con una dolce degustazione presso la gelateria e pasticceria Dolce Arte.





Il programma prosegue domenica 5 ottobre con una mattinata dedicata alla natura e alla storia: alle ore 9 il ritrovo in Piazza Municipio darà il via a una passeggiata alla scoperta del territorio cutrofianese e del parco dei fossili. Dalle 11 alle 12 i maestri ceramisti guideranno un laboratorio creativo insieme a un workshop dedicato al gelato artigianale locale. Alle 13 sarà la volta della degustazione di prodotti tipici, mentre dalle 18 alle 20 si chiuderà in bellezza con la visita alla fornace settecentesca e al Museo della Ceramica, arricchita da uno spettacolo musicale tradizionale.





“Memorie Creative” è un invito a vivere Cutrofiano con occhi nuovi, entrando in contatto diretto con le sue eccellenze e con un patrimonio identitario che unisce passato, presente e futuro.