🔴 Castelfranco Emilia, la 58enne Nunzia Bosco muore in un incidente sull’A1

BOLOGNA - Tragico incidente stradale questa mattina,, sull’in direzione Bologna, nei pressi di

La vittima è Nunzia Bosco, 58 anni, residente a Gioia del Colle. La donna era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’altra vettura. Purtroppo è morta sul colpo.

Le autorità competenti stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.