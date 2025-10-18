Oria, presentazione del nuovo manuale 'La storia in scena' nell'Aula Consiliare



ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Oria: domenica 19 ottobre 2025, alle ore 19:00, nell'Aula Consiliare del Comune, Il Pozzo e l'Arancio presenterà "La Storia in scena", nuovo manuale di storia per il triennio della scuola secondaria di secondo grado, edito da DeaScuola-Garzanti Scuola (Gruppo Mondadori Scuola).





Durante l'evento relazioneranno i tre autori, Giuseppe Patisso, Daniela De Lorentiis e Fausto Carbone, studiosi, ricercatori e docenti dell'Università del Salento e Pierdamiano Mazza, Vicepresidente de "Il Pozzo e l'Arancio", docente presso l'ISSRM San Giovanni Paolo II di Taranto.





A seguire, il dibattito col pubblico. L'evento è patrocinato dalla Città di Oria.



