Castellaneta, rapina ai danni di un’insegnante, arrestato un 20enne

CASTELLANETA – Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Castellaneta ha portato all’arresto di un giovane di 20 anni accusato diai danni di un’insegnante tarantina. Due complici sono stati denunciati a piede libero.

La vittima aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per maresciallo dei Carabinieri e che l’aveva convinta a descrivere i suoi gioielli. Poco dopo, un complice si era presentato a casa fingendosi un funzionario incaricato di verificare i preziosi, aggredendo la donna e portando via gioielli per circa 25.000 euro.

Grazie alle indagini rapide, i Carabinieri hanno individuato il veicolo dei rapinatori sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Durante il controllo, il 20enne è stato arrestato e i gioielli recuperati e restituiti alla vittima. La donna è stata medicata all’ospedale “San Pio” per le lesioni subite.

Il giovane arrestato è stato condotto nel carcere di Salerno, mentre per gli altri due denunciati resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento dimostra l’efficacia e la tempestività dei Carabinieri nel contrasto al crimine.