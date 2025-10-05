Chieti, in uscita il catalogo d’arte “Villa Valignani/Rocchetti”

CHIETI – È appena uscito peril catalogo d’arte, curato dacon l’introduzione del critico

Il volume racconta la storia dei Valignani e della splendida villa di Chieti, realizzata in mattoni d’epoca tra il 1935 e il 1940 e oggi di proprietà dell’avvocato Rocchetti. La villa ospita una collezione di oltre 50 opere dei principali artisti italiani tra Ottocento e Novecento, tra cui Seignon, Brancaccio, Pratella, Ciardi, Fergola, Campestrini, Rossano, Tommasi, Patini, i Palizzi e molti altri, con pitture, sculture, tappeti e mobili antichi.

Pasqualone definisce la dimora “casa-museo, con una collezione talmente importante da permettere di ripercorrere la storia dell’arte italiana in un pomeriggio, guidati dall’esperienza e dalla passione del padrone di casa”.

Il catalogo sarà presto presentato a studiosi e appassionati d’arte, offrendo un’occasione unica per conoscere la villa e la sua preziosa collezione.