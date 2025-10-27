Serie C, Monopoli travolgente: 3-1 al Giugliano. Crollano Casarano e Cerignola

Iltorna a vincere e convince, superandoallo stadio “Veneziani” nell’undicesima giornata del girone C di Serie C.

Nel primo tempo, al 29’, i pugliesi sbloccano il risultato con Imputato, poi al 45’ trovano il raddoppio con Miceli. Nella ripresa, al 10’, arriva anche il tris firmato da Valenti. Solo nel recupero, al 95’, i campani segnano il gol della bandiera con D’Agostino.

Con questa vittoria il Monopoli sale al quinto posto in classifica con 18 punti, a pari merito con il Casarano, sconfitto 4-1 a Siracusa.

In terra siciliana, i salentini erano passati in vantaggio al 20’ con Chiricò, ma il Siracusa ha ribaltato il risultato: Molina ha pareggiato al 45’, poi nella ripresa Di Paolo, Frisenna e Guadagni hanno chiuso i conti.

Sconfitta anche per il Cerignola, battuto 2-1 a Trapani. I siciliani sono andati avanti con Celeghin all’8’ e Fischnaller al 23’, mentre al 32’ Vitale ha accorciato le distanze per i gialloblù.

Il Cerignola resta quartultimo con 10 punti, a pari con il Foggia.

Nel prossimo turno, sabato 1 novembre alle 14:30, il Monopoli affronterà il Casarano al “Capozza”, mentre il Cerignola ospiterà l’Atalanta Under 23 al “Monterisi”.