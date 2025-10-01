Comune di Bari, Consiglio di Stato conferma elezione di Italo Carelli: respinto il ricorso di Giovanni Moretti
BARI - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Giovanni Moretti, candidato della lista Laforgia Sindaco, confermando così l’elezione di Italo Carelli in Consiglio Comunale di Bari.
Con questa decisione, non si registrano cambiamenti all’interno della maggioranza del sindaco Vito Leccese, e il M5S mantiene i suoi due seggi in Consiglio. La sentenza conferma quanto stabilito in primo grado dal Tar.
Nel ricorso, Moretti sosteneva che la lista Laforgia avesse ottenuto un numero di voti superiore rispetto a quella del M5S, chiedendo quindi la revisione dei risultati elettorali. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha respinto le sue istanze, chiudendo definitivamente la questione.
La conferma dell’elezione di Carelli rafforza la posizione della maggioranza in Consiglio Comunale, evitando qualsiasi ribaltone politico nell’assetto amministrativo della città.