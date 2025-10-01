Festa d’autunno a Castellana: sapori e saperi di una volta

CASTELLANA GROTTE - Torna ala “Festa d’autunno e dei frutti dimenticati”, organizzata dallacon il patrocinio dellae del, in collaborazione con l’Istituto Alberghieroe l’associazione. L’edizione 2025 raddoppia e si terràdalle ore 19, tra, con stand e bancarelle dedicate a prodotti di stagione e bontà tipiche del territorio.

La manifestazione sarà anticipata venerdì 10 ottobre alle ore 9.30 dal tradizionale appuntamento scientifico con studenti e docenti dell’Istituto Alberghiero, alla presenza delle autorità locali. La Festa ha come obiettivo la valorizzazione dei frutti antichi, come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, lazzeruole, carrube, mele cotogne e nespole, e prevede mostre, esposizioni e attività culturali in diversi spazi cittadini, tra cui il chiostro comunale, Arco Barberio e Palazzo Sgobba.

Sono ancora disponibili spazi espositivi per artigiani, produttori alimentari e aziende interessate (info 392.5898592).

Durante la due giorni, nel chiostro del Comune sarà allestita la mostra delle piante dei frutti dimenticati a cura del Vivaio Nitti. Piazza Nicola e Costa si trasformerà in un’“osteria a cielo aperto”, dove sarà possibile gustare prodotti tipici locali grazie alla collaborazione con l’associazione Trullando. In Arco Barberio si terrà un’estemporanea di pittura, con incursioni di poeti e esposizione dei lavori degli studenti della scuola Tauro-Viterbo, a cura di Pino Dalena, Rafox e Rosangela Abrandini, accompagnata da selezioni musicali in vinile a cura di Adriano Mancino. Nel giardino di Palazzo Sgobba sarà allestita la mostra fotografica “Orablu”, un omaggio a Pasquale Ladogana a cura del gruppo omonimo.

Lungo Corso Italia si svolgeranno esibizioni itineranti dei gruppi popolari “Propagginanti”, “La bella Puglia” e “Amici di Monte Vago”, mentre in piazza Nicola e Costa il gruppo “Ad Alta Frequenza” proporrà brani iconici della musica italiana accompagnati da un dj set con Alessandro Petruzzi. Saranno presenti anche stand dedicati a funghi, miele e confetture ai frutti dimenticati; il Centro micologico Area Sud di Putignano fornirà informazioni su corsi di formazione per raccoglitori e venditori di funghi spontanei. La Pro Loco di Martina Franca proporrà una mostra pomologica dal titolo “Frutti diversi, liberi, unici”. Non mancherà inoltre la performance “Autunno in testa”, a cura del parrucchiere Luciano, che presenterà acconciature a tema autunnale.

Durante l’evento, nell’ambito degli “aperitivi culturali”, sarà possibile partecipare a visite guidate nel centro storico alla scoperta delle “Porte della Badessa” (prenotazioni al 393.6388315). Per informazioni sull’evento: 331.6700270.

La Festa d’autunno si conferma un appuntamento imperdibile per scoprire e celebrare i sapori, i profumi e le tradizioni più autentiche della Puglia.