Consorzio BR4 e servizi oncologici, mercoledì 29 ottobre incontro pubblico a Cellino San Marco



CELLINO SAN MARCO (BR) - Mercoledì 29 ottobre 2025 si terrà a Cellino San Marco l'iniziativa pubblica di presentazione del progetto "Servizi di rafforzamento in favore degli utenti oncologici e delle loro famiglie". L'incontro si svolgerà presso l'atrio comunale della sede municipale, in piazza Aldo Moro, a partire dalle ore 17:30. L'appuntamento rappresenta una delle tappe del percorso itinerante che l'Ambito Territoriale Sociale sta realizzando in tutti i Comuni del Consorzio BR4, in linea con l'indirizzo strategico regionale che promuove il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nei programmi di prevenzione e promozione della salute, in attuazione dei principi di prevenzione partecipata e sussidiarietà orizzontale.





Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Marra e dell’assessore comunale ai servizi sociali Lorenzo Mazzotta, interverranno: Lucrezia Morleo, presidente del Consorzio BR4; Antonio Calabrese, coordinatore tecnico della cabina di regia provinciale degli Ambiti Territoriali Sociali; Paolo Papapietro, coordinatore strategico della cabina di regia provinciale degli Ambiti Territoriali Sociali; Francesco Siodambro, direttore del Consorzio BR4. Parteciperanno inoltre i rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore che hanno aderito al percorso avviato dal Consorzio. L’incontro sarà moderato da Raffaella Dario, mediatrice familiare presso il Consorzio. La cittadinanza, le associazioni, gli operatori interessati sono invitati a partecipare.