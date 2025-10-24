Costruzioni in Puglia: quasi metà delle imprese prevede un fatturato in crescita nel 2025

MILANO – Il settore dellerappresenta uno dei comparti più rilevanti per l’economia pugliese, con oltre, pari a circa il 12% del totale regionale.

Secondo l’Osservatorio SAIE-Nomisma, presentato durante il secondo giorno di SAIE Bari 2025 – La Fiera delle Costruzioni, il 43% delle aziende pugliesi prevede di chiudere il 2025 con un aumento del fatturato rispetto al 2024, un dato in linea con la media nazionale. Cresce anche il livello di fiducia: il 45% delle imprese dichiara di avere fiducia alta o molto alta nella propria situazione aziendale, mentre il 31% è ottimista riguardo al mercato del settore.

Nonostante l’ottimismo, le aziende segnalano criticità per il 2026: burocrazia, carenza di personale qualificato, concorrenza e politiche sui prezzi restano i principali ostacoli. Il reperimento di figure specializzate – operai, ingegneri e manager – è sempre più difficile, con ripercussioni su ritardi nelle consegne e perdite economiche.

La digitalizzazione della filiera appare ancora lenta, a causa di burocrazia e cultura aziendale conservatrice, ma oltre l’80% delle imprese pugliesi ha investito nell’ultimo anno in innovazione e tecnologie digitali, puntando su materiali innovativi, tecniche costruttive avanzate e strumenti come BIM e modellazione 3D. Gli investimenti in tecnologia consentono maggiore efficienza operativa, riduzione dei costi e maggiore competitività, mentre chi non adotta innovazioni rischia di rallentare l’integrazione dei processi e lo sviluppo delle competenze interne.

«Le imprese del settore dimostrano una notevole capacità di adattamento e una crescente propensione all’innovazione – sottolinea Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE. – In un contesto sfidante, anche a causa della difficoltà nel reperire manodopera qualificata, la filiera delle costruzioni si distingue per dinamismo e visione strategica. SAIE è il luogo dove questa evoluzione prende forma, con tecnologie all’avanguardia e una rete di professionisti pronta a costruire il futuro del settore».

La quarta edizione di SAIE Bari, in programma fino al 25 ottobre alla Fiera del Levante, raccoglie oltre 500 aziende espositrici e 80 associazioni partner, suddivise in quattro settori – Progettazione, Edilizia, Impianti, Servizi e Media – e arricchita da percorsi tematici su Sostenibilità, Infrastrutture, Persone al Centro e Innovazione. Grazie alla collaborazione tra BolognaFiere e Fiera del Levante, SAIE conferma il suo ruolo di riferimento per la filiera delle costruzioni, offrendo formazione, networking e accesso alle più recenti novità del settore.

Per informazioni, biglietti omaggio e catalogo espositori: www.saiebari.it.