Ad Libitum XI: tre giorni di Wunderkammer a Rutigliano dedicati al pianoforte

RUTIGLIANO - Dal, ildi Rutigliano aprirà per la prima volta il proprio salone storico alla musica con, la tre giorni di concerti dedicata al pianoforte inserita nella rassegna, giunta alla sua undicesima edizione sotto la direzione di. L’iniziativa è promossa dale mira a valorizzare spazi inconsueti attraverso l’arte, creando occasioni di ascolto uniche.

La rassegna prende il via mercoledì 29 ottobre alle ore 20:30 con Soirée Satie - Le mille vite di un genio a 100 anni dalla morte, omaggio a Erik Satie a cura del duo Maurizio Pellegrini e Benedetto Boccuzzi, che intrecceranno recitazione e pianoforte per celebrare l’ironia e la visione musicale del compositore francese.

Giovedì 30 ottobre, sempre alle 20:30, sarà la volta di Piano Solo - Evoluzioni pianistiche da Clementi a Piazzolla, guidato da Piero Di Egidio, pianista vincitore di numerosi concorsi e direttore del Conservatorio di Fermo. Il musicista accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso tre secoli di musica, toccando autori come Beethoven, Chopin, Brahms e Piazzolla.

La rassegna si chiude venerdì 31 ottobre alle 20:30 con Ambizioso Spirto - Lettere e soprani nel melodramma tra Otto e Novecento, recital lirico che segna il ritorno in Puglia del soprano Maria Cristina Bellantuono, accompagnata al pianoforte da Onofrio Della Rosa. In programma musiche di Verdi, Čajkovskij, Puccini e Westerhout, con un concerto che unisce virtuosismo e intimità musicale.

L’assessora alla Cultura del Comune di Rutigliano, Milena Palumbo, sottolinea: «Wunderkammer non è soltanto un momento di alto valore artistico, ma rappresenta il culmine di un percorso culturale che valorizza spazi storici e poco conosciuti. La collaborazione tra pubblico e privato consente di trasformare il Palazzo Moccia-Dell’Erba in uno scrigno di emozioni, dove passato e presente dialogano con la nostra identità».

I biglietti per i singoli concerti sono disponibili su Vivaticket al costo di 15 euro. È possibile acquistare un abbonamento per tutte e tre le serate al prezzo di 30 euro, prenotando all’indirizzo biglietteria@eposteatro.com o ai numeri +39 3382295966 / +39 3929642809. Maggiori informazioni sul sito www.adlibitumfestival.it.