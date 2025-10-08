Cultura, Regione Puglia stanzia 25 milioni di euro per lo spettacolo dal vivo

BARI – La Giunta regionale, su proposta dell’assessora alla Cultura, ha approvato unadestinata al sostegno degli operatori dello spettacolo dal vivo. La misura, denominata, è prevista nell’Accordo per la Coesione con fondi POC 2021-2027 e collegata all’azione “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti”.

Le risorse saranno impiegate per la programmazione triennale 2025-2027 dei soggetti beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (ex FUS), riconosciuti dal Ministero della Cultura, con una dotazione annua di 8 milioni di euro. È prevista inoltre una procedura distinta per i soggetti pubblici regionali riconosciuti dal Ministero, con un budget dedicato di 1 milione di euro per il 2025.

Il presidente della Regione Michele Emiliano ha sottolineato l’importanza del provvedimento: “Attraverso questa variazione di bilancio, l’amministrazione regionale assicura il co-finanziamento obbligatorio previsto per le attività che beneficiano del contributo ministeriale, salvaguardando la sostenibilità e la qualità delle produzioni. Con questo impegno straordinario sosteniamo soggetti e istituzioni che, attraverso la cultura, contribuiscono allo sviluppo locale e alla crescita della scena artistica pugliese”.

Per l’assessora Matrangola, “le produzioni artistiche e lo spettacolo dal vivo rappresentano un asset strategico per lo sviluppo della nostra regione e trasformano la cultura in strumento di rigenerazione socio-culturale ed economica. Abbiamo ritenuto necessario stanziare risorse specifiche per la programmazione pluriennale dei soggetti accreditati dal Ministero, seguendo la triennalità dei bandi ministeriali. Così testimoniamo attenzione ai volumi economici e ai livelli occupazionali nel comparto dello spettacolo dal vivo”.

La delibera prevede l’attivazione di procedure negoziali con i soggetti FNSV per l’assegnazione di co-finanziamenti alle attività programmate o già avviate a partire da gennaio 2025. Le procedure inizieranno nel mese di ottobre, dando il via a un nuovo ciclo di sostegno e promozione per la scena culturale pugliese.