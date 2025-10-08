Cultura, Regione Puglia stanzia 25 milioni di euro per lo spettacolo dal vivo
BARI – La Giunta regionale, su proposta dell’assessora alla Cultura Viviana Matrangola, ha approvato una variazione di bilancio di 25 milioni di euro destinata al sostegno degli operatori dello spettacolo dal vivo. La misura, denominata “Sostegno alle produzioni culturali delle ICC e altre organizzazioni culturali”, è prevista nell’Accordo per la Coesione con fondi POC 2021-2027 e collegata all’azione “Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti”.
Le risorse saranno impiegate per la programmazione triennale 2025-2027 dei soggetti beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (ex FUS), riconosciuti dal Ministero della Cultura, con una dotazione annua di 8 milioni di euro. È prevista inoltre una procedura distinta per i soggetti pubblici regionali riconosciuti dal Ministero, con un budget dedicato di 1 milione di euro per il 2025.
Il presidente della Regione Michele Emiliano ha sottolineato l’importanza del provvedimento: “Attraverso questa variazione di bilancio, l’amministrazione regionale assicura il co-finanziamento obbligatorio previsto per le attività che beneficiano del contributo ministeriale, salvaguardando la sostenibilità e la qualità delle produzioni. Con questo impegno straordinario sosteniamo soggetti e istituzioni che, attraverso la cultura, contribuiscono allo sviluppo locale e alla crescita della scena artistica pugliese”.
Per l’assessora Matrangola, “le produzioni artistiche e lo spettacolo dal vivo rappresentano un asset strategico per lo sviluppo della nostra regione e trasformano la cultura in strumento di rigenerazione socio-culturale ed economica. Abbiamo ritenuto necessario stanziare risorse specifiche per la programmazione pluriennale dei soggetti accreditati dal Ministero, seguendo la triennalità dei bandi ministeriali. Così testimoniamo attenzione ai volumi economici e ai livelli occupazionali nel comparto dello spettacolo dal vivo”.
La delibera prevede l’attivazione di procedure negoziali con i soggetti FNSV per l’assegnazione di co-finanziamenti alle attività programmate o già avviate a partire da gennaio 2025. Le procedure inizieranno nel mese di ottobre, dando il via a un nuovo ciclo di sostegno e promozione per la scena culturale pugliese.