Dalla Palestina a Bari: un nuovo inizio per i piccoli Saif e Joulia

BARI – Hanno rispettivamente 2 e 3 anni e sono fuggiti dalla guerra in Palestina insieme ai loro genitori, alla ricerca di un futuro migliore. Saif e Joulia, entrambi affetti da Atrofia Muscolare Spinale, sono arrivati a Bari grazie al prezioso supporto dell’associazione, che da sempre sostiene le persone colpite da questa malattia rara.

La sinergia tra l’associazione, la Regione Puglia e la città di Bari ha permesso alla famiglia di trovare finalmente pace e accoglienza. Una situazione già complessa a causa della patologia dei bambini era stata resa ancora più drammatica dal conflitto, che aveva ostacolato l’accesso alle cure necessarie.

“In un periodo storico così cupo, segnato da individualismo e ingiustizie, storie come questa sono ossigeno. Dimostrano che ognuno di noi può fare la differenza”, ha dichiarato Anita Pallara, Presidente di Famiglie SMA, attivatasi sin da subito per garantire ai bambini un viaggio sicuro verso l’Italia.

Per migliorare la qualità della vita di Saif e Joulia, l’associazione ha coinvolto anche la sede di Bari di Ottobock.care, leader nella produzione di protesi e ortesi. Grazie al loro intervento, i bambini hanno ricevuto carrozzine e ausili personalizzati che hanno restituito loro autonomia, migliorando significativamente le condizioni psicofisiche.

“Abbiamo trovato in Ottobock professionalità, disponibilità e grande sensibilità. Le ortesi e le carrozzine hanno restituito autonomia ai piccoli, migliorando radicalmente il loro benessere. Finalmente sono più sereni, giocano e sentono un clima di tranquillità”, ha concluso Pallara.

Una storia di coraggio, solidarietà e speranza che dimostra come collaborazione e attenzione possano cambiare concretamente la vita dei più fragili.