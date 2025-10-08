Lotto e 10eLotto: Puglia regina delle vincite con oltre 180.000 euro









BARI - Le estrazioni di Lotto e 10eLotto di martedì 7 ottobre hanno portato una vera pioggia di vincite nel sud Italia, con premi complessivi che superano i 307.000 euro. Dalla Puglia alla Campania, fino alla Sicilia, il Mezzogiorno – segnala Agimeg – è stato il grande protagonista della fortuna.

Puglia regina delle vincite: centrati oltre 180.000 euro

La Puglia guida la classifica delle vincite, con premi che complessivamente sfiorano i 182.000 euro.

A Barletta (BT), in Piazza Francesco Conteduca, un fortunato giocatore ha centrato la quaterna secca 2-43-60-90 sulla ruota di Venezia, vincendo 64.500 euro con una puntata di appena 1,50 euro.

A Bitonto (BA), in Via Larovere, un terno secco (22-33-42 su Bari) ha fruttato 23.750 euro, mentre a Taviano (LE), in Via Corsica, una quaterna secca (40-46-48-64 su Tutte) ha regalato 21.660 euro.

Non è finita: a Bari la fortuna – sottolinea Agimeg – ha colpito due volte, con 14.000 euro vinti in Via Tommaso Fiore (terno secco 2-22-42 su Bari) e 12.500 euro in Viale Japigia grazie a un ambo secco (2-90 su Venezia).

Il capoluogo pugliese festeggia anche al 10eLotto, con 15.000 euro centrati in Via Gaetano Salvemini per un “6” in modalità frequente, mentre a Monopoli (BA), in Via Fiume, un “8” in modalità frequente ha portato a casa 30.000 euro.