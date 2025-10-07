Dazi USA, Lacarra (Pd): “Settore pasta a rischio per colpevole silenzio del Governo”

BARI - “È inaccettabile il silenzio del Governo di fronte ai dazi imposti dall’amministrazione Trump, che nel caso della pasta superano il 100%. Questo comparto non è solo un pilastro della nostra economia, ma un’eccellenza del nostro patrimonio economico e culturale.”

Così Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.

“Questo è solo l’ultimo dei tanti ‘regali’ che gli amici statunitensi della Premier Meloni hanno fatto al nostro Paese. Attacchi ingiustificati dinanzi ai quali né il Governo, né i rappresentanti del centrodestra del territorio hanno fatto o detto nulla. È invece tempo di agire, prima che il silenzio e l’inattività ci costino migliaia di posti di lavoro e la chiusura di importanti realtà imprenditoriali del territorio.”