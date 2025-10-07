Locorotondo, degustazione sensoriale dell’Olio extra vergine di oliva
Sabato 11 ottobre ore 18.00 c/o Frantoio Sociale in c.da Cupa a Locorotondo
Continuano le iniziative di promozione del Mercato Locale degli Agricoltori della Valle d’Itria. Appuntamento sabato 11 ottobre ore 18.00 c/o Frantoio Sociale in c.da Cupa a Locorotondo. Dopo le giornate dedicate a vini e vigneti della Valle d’Itria in questa occasione il protagonista sarà l’oro verde della Puglia. Impareremo a conoscerlo e riconoscerlo usando tutti i cinque sensi e scopriremo quanto il nostro olfatto sia poco allenato a sentire i profumi senza l’ausilio della vista. L’olio è uno degli elementi (ed alimenti) che meglio valorizza la ricchezza dei profumi nascosti.
I partecipanti saranno guidati alla scoperta delle meraviglie sensoriali che l’olio extra vergine sa donare, da Francesco Soleti, tecnologo alimentare ed esperto in analisi sensoriale.
La partecipazione è gratuita. Si ricorda che per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione al numero 348 6284317.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Agricoltori della Valle d’Itria finanziato a valere dei fondi PSR Puglia 2014/2022 Misura 16 Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.
