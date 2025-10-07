Locorotondo, degustazione sensoriale dell’Olio extra vergine di oliva

Continuano le iniziative di promozione del Mercato Locale degli Agricoltori della Valle d’Itria. Appuntamento sabato 11 ottobre ore 18.00 c/o Frantoio Sociale in c.da Cupa a Locorotondo. Dopo le giornate dedicate a vini e vigneti della Valle d’Itria in questa occasione il protagonista sarà l’oro verde della Puglia. Impareremo a conoscerlo e riconoscerlo usando tutti i cinque sensi e scopriremo quanto il nostro olfatto sia poco allenato a sentire i profumi senza l’ausilio della vista. L’olio è uno degli elementi (ed alimenti) che meglio valorizza la ricchezza dei profumi nascosti.I partecipanti saranno guidati alla scoperta delle meraviglie sensoriali che l’olio extra vergine sa donare, da Francesco Soleti, tecnologo alimentare ed esperto in analisi sensoriale.La partecipazione è gratuita. Si ricorda che per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione al numero 348 6284317.L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Agricoltori della Valle d’Itria finanziato a valere dei fondi PSR Puglia 2014/2022 Misura 16 Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.