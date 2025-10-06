Djokovic rimonta Hanfmann e vola agli ottavi al Masters 1000 di Shanghai
FRANCESCO LOIACONO - Nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, Novak Djokovic conquista una sofferta vittoria contro il tedesco Yannik Hanfmann, imponendosi 4-6 7-5 6-3 dopo oltre due ore di gioco. Il numero uno del mondo, partito in difficoltà, ha ribaltato la sfida con la consueta tenacia e vola così al quarto turno del torneo cinese.
Nel resto della giornata, Valentin Vacherot approfitta del ritiro del ceco Tomas Machac (infortunio muscolare nel secondo set sul 3-1 per il monegasco, dopo il 6-0 del primo parziale). Lo spagnolo Jaume Munar supera Yoshihito Nishioka per 6-4 5-7 6-1, mentre il francese Giovanni Mpetshi Perricard elimina l’americano Taylor Fritz con un doppio 6-4 7-5.
Avanza anche il belga Zizou Bergs, vittorioso 7-6 6-3 sull’argentino Francisco Cerundolo, mentre il canadese Gabriel Diallo si qualifica dopo il ritiro di David Goffin, costretto a fermarsi nel primo set sul 3-0 per il belga. In chiusura di giornata, il danese Holger Rune batte il francese Ugo Humbert con un netto 6-4 6-4.