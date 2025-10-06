“Lady Up”: una Bio Queen dal carcere al palcoscenico per i 10 anni di AlphaZTL

17 ottobre 2025 al Teatro Don Bosco di Brindisi

Una serata all’insegna dell’arte, dell’inclusione e della libertà di espressione: il 17 ottobre alle ore 20:00, al Teatro Don Bosco di Brindisi, la Compagnia AlphaZTL – diretta da Vito Alfarano – celebra dieci anni di attività con l’evento Lady Up: una Bio Queen dal carcere al palcoscenico, all’interno del Brindisi Performing Arts.

La serata si apre con la mostra “SpaziLiberi”, a cura di Ilaria Caravaglio, che racconta i progetti artistici e sociali della compagnia e il suo impegno nel promuovere l’inclusione attraverso danza, teatro e musica. Seguirà la proiezione del documentario “Lady Up: una Bio Queen dal carcere al palco”, diretto da Mimmo Greco, che narra un percorso artistico e umano condiviso tra i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi e Francesca De Giorgi, giovane danzatrice con sindrome di Down.

La figura della Bio Queen diventa simbolo di libertà, metamorfosi e affermazione di sé, un ponte tra fragilità e potenza espressiva.

A chiudere l’evento, la presentazione in anteprima dello spettacolo di teatrodanza “Lady Up”, ideato da Vito Alfarano e Marcello Biscosi, in debutto ufficiale nel 2026. Sul palco, Francesca De Giorgi sarà protagonista accanto ai danzatori professionisti della compagnia e a un detenuto della Casa Circondariale, in una performance che fonde arte, coraggio e poesia.

AlphaZTL invita il pubblico a partecipare a questa serata speciale – un invito a credere nel potere trasformativo dell’arte e nella possibilità di riscatto personale e collettivo.

🎟️ Biglietto unico: 10 euro (in vendita la sera dell’evento)

📩 Info: brindisiperformingarts@alphaztl.com

LADY UP

Ideazione e coreografia: Vito Alfarano e Marcello Biscosi

Coreografia aggiuntiva: Doriana Epicoco, Marianoel Gioia

Costumi: Francesco Biasi

Con: Francesca De Giorgi, Marianoel Gioia, Doriana Epicoco, Francesco Biasi, Saul Daniele Ardillo, Nicola Gismundo e i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi

Co-produzione: Compagnia Fabula Saltica

Con il sostegno di: Garante Regionale dei Diritti delle Persone detenute, Otto per Mille Chiesa Valdese, Puglia Capitale Sociale 3.0, Fondazione Puglia

In collaborazione con: Casa Circondariale di Brindisi