Palazzo Pesce, ottobre in musica tra jazz, miti e grandi cantautori

MOLA DI BARI - Ottobre 2025 si annuncia ricco di appuntamenti musicali a, che propone un calendario di concerti tra jazz, musica d’autore e repertori classici reinterpretati da artisti di grande talento.

Venerdì 10 ottobre – “Great American Songbook and Beyond”

Con Gianna Montecalvo (voce), Eugenio Macchia (pianoforte) e Giampaolo Laurentaci (contrabbasso).

Un viaggio nella storia del jazz vocale, tra i classici di Gershwin, Porter, Ellington e i nuovi autori contemporanei come Hancock e Metheny.

Sabato 11 ottobre – “Dell’Amore e del Mare”

Protagonisti Antonio Dambra (flauto) e Alessandra Stallone (pianoforte).

Un percorso musicale che attraversa tre secoli, dai romantici Schubert e Reinecke ai contemporanei pugliesi Ottavio e Massimo De Lillo e Luigi Capuano, ispirato al legame eterno tra amore e mare.

Venerdì 17 ottobre – “-BBB- Blues. Bebop. Ballad.”

Con Guido Di Leone (chitarra), Bruno Montrone (pianoforte) e Nicola Muresu (contrabbasso).

Un trio che fonde l’anima del jazz in tutte le sue sfumature: dal groove del blues al virtuosismo del bebop fino alla dolcezza delle ballad.

Sabato 18 ottobre – “Monk on Guitar”

Con Dino Plasmati (chitarra), Pierluigi Balducci (basso) e Marcello Nisi (batteria).

Un omaggio a Thelonious Monk, genio rivoluzionario del jazz, con arrangiamenti originali che restituiscono tutta la forza creativa e l’ironia della sua musica.

Venerdì 24 ottobre – “SConcerto D’Amore D’Autore”

Con Tony Quadrello (voce e chitarra acustica), Max Monno (chitarra elettrica) e Leonardo Torres (tastiera).

Un percorso tra le canzoni d’amore dei grandi cantautori italiani — da Dalla a De André, da Conte a Capossela — rivisitate con sensibilità e nuove sonorità.

Sabato 25 ottobre – “Lady of the Canyon. La musica di Joni Mitchell”

Con Samantha Spinazzola (voce), Roberto Ottaviano (sax) e Francesco Schepisi (pianoforte).

Un tributo alla poetessa e musicista canadese Joni Mitchell, simbolo di libertà artistica e femminile, raccontata attraverso le sue canzoni più intense e visionarie.

📍 Tutti i concerti si tengono alle ore 21.00 presso Palazzo Pesce, Mola di Bari.

🎟️ Biglietti e informazioni disponibili sul sito ufficiale e presso la biglietteria del teatro.