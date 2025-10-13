Elezioni Puglia, Lacarra (Pd): “Se Decaro è ‘il vecchio’, il candidato del centrodestra è antiquariato”

BARI – “La conferenza stampa del centrodestra non ha portato novità, ma ha strappato più di un sorriso. Se vuoi far passare Antonio Decaro per ‘la vecchia politica’, almeno non dovresti sedere accanto a chi, oltre 20 anni fa, fu opposto a Michele Emiliano per le amministrative baresi. La verità è che il centrosinistra governa la Puglia non solo per i risultati visibili, ma anche perché rinnova regolarmente la propria classe dirigente”, afferma Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico.

Sul tema della sanità, Lacarra aggiunge: “Occorre ricordare all’On. Gemmato che ricopre un ruolo di primo piano al Ministero della Salute. In Puglia sono stati fatti progressi, ma per offrire risposte adeguate ai cittadini è fondamentale aumentare i fondi provenienti da Roma. L’incremento di 90 milioni è insignificante rispetto al bilancio sanitario regionale di 9 miliardi: è come se a un lavoratore con uno stipendio di 1000 euro venisse concesso un aumento di 10 euro. Inoltre, le risorse aggiuntive rivendicate sono state già neutralizzate dall’inflazione prima di poter essere utilizzate.”