Bari, tentata rapina all’Eurospin di via Napoli: arrestato dalla Polizia
BARI – Tentata rapina questa mattina all’Eurospin di via Napoli. Un uomo armato ha fatto irruzione nel supermercato minacciando i cassieri per farsi consegnare l’incasso.
L’allarme è scattato immediatamente e, in pochi minuti, una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta sul posto riuscendo a bloccare il rapinatore mentre tentava la fuga.
L’uomo è stato arrestato e condotto in Questura per le procedure di rito e la convalida dell’arresto. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi.
Tags: Bari CRONACA LOCALE