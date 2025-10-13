Bari, tentata rapina all’Eurospin di via Napoli: arrestato dalla Polizia

BARI – Tentata rapina questa mattina all’Eurospin di via Napoli. Un uomo armato ha fatto irruzione nel supermercato minacciando i cassieri per farsi consegnare l’incasso.

L’allarme è scattato immediatamente e, in pochi minuti, una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta sul posto riuscendo a bloccare il rapinatore mentre tentava la fuga.

L’uomo è stato arrestato e condotto in Questura per le procedure di rito e la convalida dell’arresto. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi.