Ferrovie del Sud Est, ex amministratore Fiorillo condannato a risarcire 97 milioni di euro

BARI – Il Tribunale civile di Bari ha condannato, ex amministratore unico di, a risarcire l’azienda per i danni causati dalla sua gestione tra il 2001 e il 2015, quantificati in

La decisione arriva a poco più di un anno dalla condanna penale inflitta a Fiorillo: nel marzo 2024 era stato infatti riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta e di diversi episodi di distrazione e dissipazione del patrimonio societario, reati che avrebbero contribuito al crac da 230 milioni di euro dell’azienda ferroviaria. Per lui il Tribunale penale aveva disposto una pena di 10 anni di reclusione.

Nel procedimento civile, i giudici hanno ritenuto “fondata” la richiesta di Fse, accogliendo la domanda di risarcimento.

Nel processo penale collegato, altre quattro persone erano state condannate a pene comprese tra i 2 e i 4 anni di reclusione, sempre per responsabilità legate a episodi di dissipazione e distrazione del patrimonio societario.