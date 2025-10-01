Andria, maxi operazione antidroga: 30 arresti per spaccio

ANDRIA – La Polizia di Stato, su disposizione della procura di Trani, ha eseguitonei confronti di altrettanti soggetti accusati di aver messo in piedi una rete capillare di spaccio di sostanze stupefacenti ad Andria.

Gli indagati, tutti residenti nella città, hanno un’età compresa tra i 19 e i 64 anni. Per venti di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre altri dieci – tra cui una donna – sono finiti agli arresti domiciliari.

Secondo gli inquirenti, il gruppo era composto sia da vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, già note per precedenti legati al traffico di droga, sia da nuove leve, alcune delle quali insospettabili.

L’operazione rappresenta un colpo importante al mercato della droga in città e rientra in un più ampio piano di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio al dettaglio che interessa l’intera provincia.