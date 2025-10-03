Festa per i bambini degenti al Giovanni XXIII di Bari con l’associazione “Impegno 95”

BARI – Una giornata di sorrisi e solidarietà attende i bambini ricoverati e le loro famiglie all’Ospedale Pediatricodi Bari. Domenica 5 ottobre, a partire dalle ore 10, l’associazioneorganizza un evento speciale nella sala Cup dell’ospedale, in occasione del trentennale della sua attività di volontariato al servizio della collettività.

La mattinata si aprirà con una conferenza stampa alla quale parteciperanno i volontari di Impegno 95, coordinati dal presidente Gaetano Balena, e rappresentanti di diverse istituzioni e associazioni: i presidenti delle associazioni accreditate al CCM, la presidente del CSV San Nicola Rosa Franco, una squadra dei Vigili del Fuoco guidata dall’ispettore Francesco Salamida, la presidente della Croce Rossa Italiana Filomena Melchionne e il comandante della Polizia Locale della Città Metropolitana di Bari Michele Palumbo. La conferenza sarà coordinata da Luca Balena, già funzionario dei Vigili del Fuoco, e vedrà gli interventi del dirigente medico di presidio dell’ospedale Livio Melpignano e del direttore generale del Policlinico di Bari Antonio Sanguedolce.

Alle ore 11 prenderà il via lo spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie, a cura dell’artista Nansy Murgolo e dell’associazione culturale Vitruvians Performing Arts, per un momento di gioia e intrattenimento che renderà speciale la giornata per i piccoli pazienti e i loro familiari.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per coniugare solidarietà, cultura e divertimento, celebrando al contempo l’impegno dei volontari di Impegno 95 nel sostegno alle famiglie e ai bambini dell’ospedale.