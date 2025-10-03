Bari: cimiteri, parchi e giardini chiusi per forte vento
BARI – La Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari comunica che, a titolo precauzionale, il Cimitero Monumentale e i cimiteri delle ex frazioni resteranno chiusi a causa del forte vento in corso.
Per lo stesso motivo, resteranno chiusi anche tutti i parchi e i giardini pubblici cittadini, fino a cessata allerta. L’amministrazione invita la cittadinanza a evitare spostamenti e a prestare particolare attenzione nelle aree esposte.
Tags: Bari CRONACA LOCALE