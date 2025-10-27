Filippo Sisti inaugura la serie di eventi che anticipano l’edizione 2026 di Splash





BARI - Mercoledì 29 ottobre, alle 15, negli spazi del Bp Lab di Bari, si terrà una masterclass gratuita con Antonio Bisceglia e Gianmaria Avolio, due figure di spicco del panorama nazionale della mixology, che guideranno i partecipanti in un viaggio tra storia, tecnica e gusto della soda italiana.L’evento, dal titolo “L’Equilibrio perfetto: Orsini Soda e la Mixology Made in Italy”, è organizzato da Bar Project in collaborazione con il brand Orsini Soda, ed è dedicato all’arte della miscelazione, rivolgendosi ad esperti del settore, ristoratori e bartender che desiderano esplorare nuove frontiere del gusto e della tecnica. Durante la masterclass, inserita nel calendario di appuntamenti che anticipano l’edizione 2026 di “Splash”, la fiera internazionale dell’hospitality dedicata al mondo Ho.Re.Ca., verrà approfondita l’arte del cocktail e del servizio welcome water.Attraverso un percorso sensoriale e formativo, i partecipanti scopriranno come le bollicine possano diventare protagoniste nella costruzione di cocktail equilibrati, sorprendenti e profondamente legati al territorio. Per l’occasione sarà infatti possibile esplorare il mondo della soda italiana attraverso la lente della mixology contemporanea.Protagonisti dell’incontro saranno Antonio Bisceglia, esperto di tecniche di miscelazione e formatore BarProject, noto per il suo approccio tecnico e creativo alla miscelazione e per la capacità di trasmettere competenze in modo coinvolgente e pratico, e Gianmaria Avolio, brand ambassador Orsini Soda e appassionato divulgatore del Made in Italy liquido, nonché protagonista di numerosi eventi legati alla cultura del bere. Insieme, i due condurranno una sessione interattiva che unirà teoria, degustazione e sperimentazione, nella quale saranno affrontati diversi argomenti: origini e filosofia di Orsini Soda, tecniche di bilanciamento nei cocktail, abbinamenti con distillati e ingredienti naturali, degustazione guidata di signature drinks.Questa masterclass segue altri due appuntamenti organizzati dalla Bar Project Accademy mercoledì 22 ottobre, ovvero la masterclass di mixology al Bp Lab, con Filippo Sisti liquidy chef di caratura internazionale e grande esperto della miscelazione italiana; l’evento di Gala al Circolo Unione di Bari dal titolo “Pastiche Rossiniano” dedicato alla cucina d’autore della Regione Marche, sulle note del celebre Gioachino Rossini. Il primo ha dato la possibilità di conoscere nuove tendenze della miscelazione. Il secondo, a cura della Camera di Commercio delle Marche, tra l’altro, ha permesso agli esperti del settore di conoscere le particolarità della cucina marchigiana.: 375097354