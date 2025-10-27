Molfetta, al cinema Cittadella degli artisti 'Le città di pianura'

Un road movie ambientato nella sterminata pianura veneta chiude la programmazione di ottobre della rassegna Cine Cittadella alla Cittadella degli artisti. Dal 28 al 30 ottobre nel laboratorio urbano di Molfetta doppia proiezione, alle ore 18 e 20.45, per Le città di pianura, film diretto da Francesco Sossai e presentato nella sezione ‘Un certain regard’ al Festival del cinema di Cannes.

La trama vede protagonisti due spiantati cinquantenni con un’ossessione: andare a bere l’ultimo bicchiere. Una notte, vagando in macchina da un bar all’altro, si imbattono per caso in Giulio, un timido studente di architettura: l’incontro con questi due improbabili mentori trasformerà profondamente Giulio nel suo modo di vedere il mondo e l’amore, e di immaginare il futuro. La pellicola, interpretata Filippo Scotti, Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla, è stata molto apprezzata dalla critica, che ha definito il film “Tenero ed esilarante” (Le Figaro), “Profondamente locale e sorprendentemente universale” (La Repubblica).

Cine Cittadella prosegue poi a novembre con Tre Ciotole di Isabel Coixet.

Biglietto 6 euro, disponibile al botteghino della Cittadella degli artisti (via Bisceglie 775, Molfetta) e online sul sito cinemacittadella.it. Disponibile anche un abbonamento per 4, 6 e 8 ingressi a prezzo speciale. Per informazioni si può chiamare il numero 392 16 38 782.