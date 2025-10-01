Flottiglia verso Gaza: tensione in aumento e primi avvicinamenti sospetti

Alcune imbarcazioni della, dirette verso la Striscia di Gaza, sono state avvicinate da, che si sono poi allontanate, come comunicato dalla spedizione. La flottiglia ha fatto sapere di trovarsi vicino al limite delle, area in cui missioni simili in passato sono state intercettate o attaccate.

“La situazione è di massima allerta. L’attività dei droni sulla flottiglia è in aumento”, si legge nel comunicato della missione. Nel frattempo, la fregata Alpino della Marina militare italiana ha inviato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni, ricordando che non potranno oltrepassare le 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza.

La premier Giorgia Meloni ha rivolto un appello alla flottiglia: “Se si forza il blocco navale israeliano, il piano Trump rischia di saltare”.

Intanto, da Gaza City arrivano notizie di un attacco israeliano che avrebbe provocato almeno 17 morti. La situazione resta altamente tesa e sotto stretto monitoraggio internazionale.