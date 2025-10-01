«Troiane» di Euripide al Taras Teatro Festival: un unico coro di voci per raccontare il dolore universale

ph_Peppe Di Salvo

TARANTO - Aldi Taranto, venerdì 3 e sabato 4 ottobre, alle ore 21, all’auditorium TaTÀ, va in scena la, rilettura della celebre tragedia di Euripide firmata da. La produzione è a cura del Crest ed è inserita nella sezionedel festival, diretto artisticamente da Massimo Cimaglia.

Valeria Cimaglia, attrice formata con maestri come Armando Pugliese, Walter Pagliaro e Massimo Venturiello, compie il salto alla regia guidando un gruppo di giovani artisti che si stanno distinguendo nel panorama teatrale italiano. Lo spettacolo vede la partecipazione di Domizia d’Amico, Mariachiara Basso, Tommaso Sartori, Giulia Guastella e Francesca Bax (scene e costumi), con le musiche originali eseguite dal vivo da Simone Carrino.

La tragedia racconta la caduta di Troia e la distruzione della città ad opera dei Greci: uomini, anziani e bambini vengono uccisi, mentre le donne rimaste affrontano la sorte di schiave. La regia di Cimaglia sceglie di rappresentarle non come individui distinti, ma come un unico corpo e un’unica voce, trasformando il Coro nel cuore pulsante della tragedia. Il dolore delle donne troiane diventa così collettivo e universale, riflettendo il peso dei ricordi e della memoria emotiva che la guerra tenta di annientare.

I Greci appaiono come simboli impersonali della guerra e della politica, mentre i Troiani incarnano il legame con la spiritualità e la memoria, custodi di una dimensione emotiva che nessuna violenza potrà spegnere. La tragedia di Euripide si fa così contemporanea: ogni guerra oggi ci restituisce nuove Troia in fiamme, e i lamenti di Ecuba e delle sue figlie risuonano come eco tra le rovine di città lontane, ma mai così vicine a noi.

Biglietti: 10 euro (5 euro per studenti), acquistabili su vivaticket.com o all’auditorium TaTÀ.

Info: 333.2694897



