Francesco Mastro nominato presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale
BARI – Francesco Mastro è il nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che comprende i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli.
La nomina è stata ufficializzata con un decreto firmato ieri dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.
Mastro, che lo scorso giugno era stato designato commissario straordinario dell’ente, assume ora la guida di uno dei sistemi portuali più strategici del Mezzogiorno, nodo fondamentale per le connessioni commerciali nel bacino adriatico e motore di sviluppo economico per l’intero territorio.
Tra le priorità della nuova presidenza figurano l’attuazione dei piani operativi e la realizzazione dei progetti infrastrutturali già programmati per i prossimi anni, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e l’efficienza dei porti del sistema adriatico meridionale.