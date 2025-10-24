Emma Marrone commuove i fan con la chitarra del padre. Nuovo singolo per Ermal Meta

LECCE - Un momento di grande emozione quello condiviso ieri dasui suoi profili social. La cantante salentina ha pubblicato un video in cui, con la voce rotta e le lacrime agli occhi, suona e canta con la, scomparso tre anni fa.

“Ho trovato il coraggio di accendere l’amplificatore per sentire il suo suono inconfondibile”, ha scritto Emma, aggiungendo con commozione: “Mi tremano le mani”.

Un gesto semplice ma profondamente intenso, che ha toccato il cuore dei fan, ancora una volta testimoni della sensibilità e dell’autenticità di un’artista che non ha mai avuto paura di mostrare le proprie fragilità.

Tra le novità discografiche, spicca invece il ritorno di Ermal Meta, artista albanese ma barese d’adozione, che oggi pubblica sulle piattaforme digitali e in radio il suo nuovo singolo “Io ti conosco”.

Il brano racconta la bellezza dell’amore autentico, quello che arriva all’improvviso e cambia la vita, nel segno della delicatezza e dell’intensità che da sempre caratterizzano la scrittura del cantautore.

Ermal Meta sarà in concerto il 5 dicembre al Teatro Orfeo di Taranto, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia, per un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni e raffinate atmosfere musicali.