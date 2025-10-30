Garlasco: il padre di Sempio indagato per corruzione

PAVIA - Nuovo sviluppo nell’inchiesta della Procura di Brescia che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari. Secondo quanto riportato dai canali social del Tg1, Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, è stato indagato nell’ambito della stessa indagine.Durante una perquisizione nella casa dei genitori di Andrea Sempio, gli investigatori hanno trovato un appunto manoscritto dal padre con la dicitura: “Venditti gip archivia per 20.30 euro”. Gli inquirenti ritengono che si tratti di un riferimento a una presunta corruzione: Venditti sarebbe stato pagato con una somma tra i 20 e i 30 mila euro per agevolare l’archiviazione di Andrea dall’accusa di omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2017.Il nuovo sviluppo lascia ipotizzare che a corrompere l’ex procuratore possa essere stato proprio Giuseppe Sempio, aprendo così una nuova fase di accertamenti da parte della magistratura. Al momento non sono state formalizzate accuse nei confronti di altre persone.