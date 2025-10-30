Bari, sequestrati oltre mezzo chilo di droga e quattro cellulari nel carcere
L’episodio evidenzia le difficoltà strutturali e organizzative del sistema penitenziario locale. La situazione in Puglia e a Bari resta critica, aggravata dai turni massacranti e dalla carenza di personale, fattori che rendono più complesso il controllo e la sicurezza all’interno degli istituti.
Le autorità competenti stanno valutando ulteriori misure di controllo e prevenzione per limitare il traffico di sostanze e dispositivi non autorizzati all’interno delle carceri.
