Bari, sequestrati oltre mezzo chilo di droga e quattro cellulari nel carcere

BARI – Nuovo intervento della Polizia penitenziaria all’interno del carcere di Bari, dove sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente e quattro telefoni cellulari nascosti in alcune celle e in altri punti del penitenziario. Tutto il materiale è stato prontamente sequestrato.L’episodio evidenzia le difficoltà strutturali e organizzative del sistema penitenziario locale. La situazione in Puglia e a Bari resta critica, aggravata dai turni massacranti e dalla carenza di personale, fattori che rendono più complesso il controllo e la sicurezza all’interno degli istituti.Le autorità competenti stanno valutando ulteriori misure di controllo e prevenzione per limitare il traffico di sostanze e dispositivi non autorizzati all’interno delle carceri.