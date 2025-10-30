Allerta meteo in Puglia: previste piogge e temporali dalle 6:00 del 31 ottobre

BARI - La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, valida dalle ore 6:00 del 31 ottobre 2025 e per le successive 14 ore, sulle zone dei bacini del Lato e del Lenne, in Puglia meridionale.Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti o disposizioni locali.Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle zone più a rischio e di prestare attenzione a strade e ponti soggetti a possibili allagamenti o smottamenti.