Allerta meteo in Puglia: previste piogge e temporali dalle 6:00 del 31 ottobre
Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti o disposizioni locali.
Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle zone più a rischio e di prestare attenzione a strade e ponti soggetti a possibili allagamenti o smottamenti.
Tags: CRONACA