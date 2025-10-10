Grottaglie, un autunno di ceramica contemporanea tra tradizione e sperimentazione internazionale
Dal 23 settembre al 12 ottobre nella Città delle Ceramiche sarà attiva la residenza d’artista della cinese Zheng Ying. Il 12 ottobre si chiuderà la XXXII edizione del Concorso Mediterraneo e sarà inaugurata la mostra personale dell’artista ucraina Ielizaveta Portnova
GROTTAGLIE (TA) - Grottaglie continua a vivere un autunno all’insegna della creatività e della ceramica contemporanea, confermandosi come un crocevia di sperimentazione artistica e dialogo interculturale. Dal 23 settembre al 12 ottobre, la città ospita la residenza d’artista della ceramista cinese Zheng Ying, attualmente residente a Londra. Un progetto che va oltre la produzione artistica, offrendo uno spazio di confronto creativo tra culture, linguaggi e sensibilità diverse.
La residenza, promossa dal Comune di Grottaglie – Assessorato e Settore Cultura, Turismo e Valorizzazione della Ceramica – e sostenuta dalla BCC San Marzano, è realizzata in collaborazione con l’associazione di ceramisti Ex Frantoio. L’artista avrà l’opportunità di lavorare nel laboratorio Craft Lab, all’interno del Convento dei Cappuccini, e di creare nuove opere che nascono dall’incontro con il territorio e con i maestri ceramisti locali. Questo progetto, collegato al Concorso di Ceramica Contemporanea Mediterraneo, alla sua prima edizione, rappresenta un significativo passo nella valorizzazione del patrimonio artistico e artigianale di Grottaglie.
Il Concorso di Ceramica ospita quest’anno 73 opere provenienti da quattro continenti – tra cui Germania, Stati Uniti, Africa, Taiwan, Polonia, Grecia, Russia, Serbia, Ucraina, Filippine, Colombia, Malesia, Cina e Giappone – offrendo un percorso unico attraverso linguaggi, sensibilità e visioni artistiche differenti. Tutte le opere dialogano con la ceramica come linguaggio universale, esprimendo la contemporaneità attraverso materia, forma e colore. Il successo dell’iniziativa conferma Grottaglie come punto di riferimento internazionale per la ceramica contemporanea, capace di unire tradizione, cultura e innovazione.
Il 12 ottobre segnerà un momento di particolare rilievo: si chiuderà la XXXII edizione del Concorso, curata da Elena Agosti e ospitata al Castello Episcopio, e verrà inaugurata la mostra personale dell’artista ucraina Ielizaveta Portnova, allestita in una sala del Museo della Ceramica di Grottaglie. La mostra, aperta fino a domenica 12 novembre, esplorerà le potenzialità espressive della ceramica in chiave sperimentale, dialogando con le opere già presenti nel museo. In questa occasione saranno inoltre presentati i risultati della residenza d’artista di Zheng Ying, suggellando il valore del confronto interculturale.
"Le due attività culturali rappresentano momenti complementari di approfondimento e confronto nel panorama della ceramica contemporanea. – dichiarano Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie e Raffaella Capriglia, Assessore alla Cultura di Grottaglie - La residenza consente un dialogo diretto tra l’artista e il territorio, offrendo spazio a sperimentazioni creative e allo scambio con i ceramisti locali. La mostra personale, invece, mette in luce la ricerca individuale e la capacità espressiva dell’artista, creando un percorso di osservazione e riflessione per il pubblico. Insieme, queste iniziative testimoniano l’apertura internazionale di Grottaglie e la sua vocazione a diventare un laboratorio permanente di innovazione culturale, dove tradizione e sperimentazione convivono e si arricchiscono a vicenda".
La rassegna culturale gode del patrocinio di Regione Puglia, POP Ceramiche di Puglia, AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica e del sostegno della BCC San Marzano, storico partner dell’iniziativa.