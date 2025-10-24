Halloween ad Alberobello: divertimento “da brivido” in Piazza del Popolo

ALBEROBELLO - Venerdì, dallesi trasformerà nella capitale del divertimento per grandi e piccini, con la festa diin. Luci soffuse, risate e un pizzico di mistero accompagneranno spettatori e famiglie in una serata all’insegna della magia e della creatività.

L’evento, promosso da L’Isola del Sorriso con il patrocinio del Comune, vuole offrire un’occasione di incontro e allegria, consolidando la tradizione di Halloween come momento di aggregazione e festa per i più piccoli.

Durante la serata ci saranno truccabimbi “mostruosi” per trasformare i bambini in simpatiche creature della notte, mascotte di Tuska Tuska Topolino che accompagneranno i più piccoli in un’atmosfera giocosa, una sfilata dei bambini mascherati protagonisti con i loro costumi creativi, gadget a sorpresa da ritirare sul posto, e baby dance con balli di gruppo animati dal DJ set live di Fabrizio Zaccaria.

I partecipanti sono invitati a indossare il proprio costume preferito per entrare pienamente nello spirito della festa. L’ingresso è libero e l’invito è esteso a famiglie, bambini, cittadini, visitatori e turisti.

Una serata di fantasia, musica e allegria nella cornice unica della città dei trulli, per celebrare Halloween all’insegna del divertimento e della comunità.

Informazioni pratiche: la festa si terrà venerdì 31 ottobre 2025 dalle 18:00 alle 21:00 in Piazza del Popolo, Alberobello. L’ingresso è libero e si consiglia di partecipare in costume e con spirito di festa.