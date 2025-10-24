Putignano: tavolo congiunto tra maggioranza e minoranza sull’igiene pubblica

PUTIGNANO - Durante l’ultimo, il, ha lanciato un’iniziativa che coinvolge maggioranza e minoranza per analizzare insieme i dati relativi ai servizi di igiene pubblica ricevuti dall’

L’invito si concretizzerà in un tavolo di lavoro congiunto, dove i consiglieri potranno esaminare i report e discutere potenziali scenari in vista della prossima scelta sull’affidamento del servizio di igiene pubblica e raccolta rifiuti.

“Questo tema è molto importante per la nostra comunità e credo sia utile avviare un tavolo di lavoro congiunto, che permetta a ognuno di noi di lasciare a casa le casacche e dimostrare ai cittadini che insieme possiamo fare il bene della città”, ha dichiarato il Sindaco Vinella.

L’analisi dei dati sarà preliminare alla decisione dell’amministrazione prima di indire la nuova gara per i servizi di igiene pubblica, attualmente affidati alla Navita Srl.