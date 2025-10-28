Halloween al Gomma Park di Bari: veglione spettrale per bambini e famiglie
Halloween, festa dalle origini celtiche legata alla celebrazione di Ognissanti introdotta dalla Chiesa nel VII secolo, è oggi un momento di gioia e condivisione, dove grandi e piccoli si divertono tra costumi spaventosi, dolcetti e scherzetti. Al Gomma Park, nel cuore della città, l’appuntamento inizierà alle 17 e sarà dedicato ai bambini da 0 a 10 anni, accompagnati dalle loro famiglie. Durante il veglione, saranno proposte attività coinvolgenti come musica, karaoke, baby dance, giochi a tema e una sfilata horror, oltre al servizio trucca bimbi per rendere ogni maschera ancora più “terrificante”.
A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di Draculaura, la celebre vampira protagonista della serie animata e linea di bambole “Monster High”, ospite d’onore dell’evento. Non mancheranno le mascotte, tantissime caramelle e la tradizionale “merenda delle streghe”, pensata per rendere il pomeriggio ancora più gustoso e memorabile. Al termine della festa, sarà premiata la maschera più bella, in un momento di festa e allegria condivisa. Sarà una serata da non perdere per chi vuole vivere Halloween in un’atmosfera magica e giocosa, pensata su misura per i più piccoli. L’accesso all’evento sarà consentito esclusivamente tramite prevendita, e i posti sono limitati.
Gomma Park – Via della Costituente, 84/A – Bari
Infoline: 3881208128
Inizio veglione: 17.00