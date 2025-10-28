Halloween al Gomma Park di Bari: veglione spettrale per bambini e famiglie

BARI - Venerdì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, il Gomma Park di Bari ospiterà uno speciale veglione a tema pensato per bambini e famiglie, durante il quale location sarà completamente trasformata in un ambiente spettrale e divertente, pronto ad accogliere piccoli mostri, streghette, zucche e tante altre maschere colorate per vivere insieme una serata all’insegna del gioco e della fantasia, con animazione e giochi a cura dell’agenzia Lale Events.Halloween, festa dalle origini celtiche legata alla celebrazione di Ognissanti introdotta dalla Chiesa nel VII secolo, è oggi un momento di gioia e condivisione, dove grandi e piccoli si divertono tra costumi spaventosi, dolcetti e scherzetti. Al Gomma Park, nel cuore della città, l’appuntamento inizierà alle 17 e sarà dedicato ai bambini da 0 a 10 anni, accompagnati dalle loro famiglie. Durante il veglione, saranno proposte attività coinvolgenti come musica, karaoke, baby dance, giochi a tema e una sfilata horror, oltre al servizio trucca bimbi per rendere ogni maschera ancora più “terrificante”.A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di Draculaura, la celebre vampira protagonista della serie animata e linea di bambole “Monster High”, ospite d’onore dell’evento. Non mancheranno le mascotte, tantissime caramelle e la tradizionale “merenda delle streghe”, pensata per rendere il pomeriggio ancora più gustoso e memorabile. Al termine della festa, sarà premiata la maschera più bella, in un momento di festa e allegria condivisa. Sarà una serata da non perdere per chi vuole vivere Halloween in un’atmosfera magica e giocosa, pensata su misura per i più piccoli. L’accesso all’evento sarà consentito esclusivamente tramite prevendita, e i posti sono limitati.Gomma Park – Via della Costituente, 84/A – BariInfoline: 3881208128Inizio veglione: 17.00