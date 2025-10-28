Tragedia a Fenegrò: anziano in carrozzina travolto e ucciso, alla guida il portiere dell’Inter Josep Martinez

FENEGRO' – Un drammatico incidente è costato la vita a Paolo Saibene, 81 anni, travolto e ucciso martedì mattina mentre si muoveva a bordo della sua carrozzina elettrica lungo via Bergamo, sulla Strada provinciale 32, nei pressi di Appiano Gentile.

L’impatto, avvenuto intorno alle 9.40, ha coinvolto un suv ibrido Byd guidato da Josep Martinez, 27 anni, portiere dell’Inter. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori – tra cui l’elisoccorso di Como e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno – per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno constatato il decesso sul posto.

Martinez, diretto al centro sportivo di Appiano Gentile per l’allenamento, è rimasto illeso ma in evidente stato di choc. Si è subito fermato per prestare aiuto e allertare i soccorsi. I carabinieri della compagnia di Cantù hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ipotesi, la vittima potrebbe aver invaso improvvisamente la corsia, forse a causa di un malore.

Il portiere spagnolo, cresciuto calcisticamente nell’Alzira e poi nel settore giovanile del Barcellona, ha esordito in Serie A nel 2023 con il Genoa. Dal luglio 2024 veste la maglia dell’Inter come riserva di Yann Sommer, con cui ha debuttato ufficialmente negli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese, mantenendo la porta inviolata.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e l’ambiente sportivo, ancora in attesa degli esiti delle indagini che chiariranno l’esatta dinamica dell’incidente.