I Cadetti della Puglia pronti a sfidare l’Italia a Viareggio

VIAREGGIO – È conto alla rovescia per i, il più importante appuntamento giovanile della stagione di atletica leggera. Dopo la cerimonia inaugurale di venerdì alleallo Stadio dei Pini “Torquato Bresciani”, sabato scatteranno le gare che vedranno in pedana e in pista i migliori talenti under 16 d’Italia.

La Puglia si presenta con una squadra di 42 atleti, guidata dall’intera struttura tecnica regionale e dal presidente Fidal Puglia Eusebio Haliti. Accanto al team, anche tecnici personali, dirigenti e accompagnatori che sosterranno i giovani protagonisti dalle tribune.

👉 Convocati Puglia: elenco atleti

Tre pugliesi arrivano a Viareggio da leader delle liste nazionali 2025: Gioele Paladini (Atl. Lecce Pino Felice) nel salto in lungo con 6,77 metri, Luigi Giambattista (US Foggia SNA) nel salto in alto con 1,96 metri e Michele Delcuratolo (Officina Atletica 2010) nel martello con 68,66 metri.

Ma le chance di medaglia non finiscono qui. In ottima posizione nelle graduatorie stagionali ci sono anche Davide Sorressa (Atl. Giovanile Acquaviva) nella marcia con 22:40.38 e secondo accredito, Sofia Sternativo (Imperiali Atletica) nel salto in alto con 1,68 e secondo accredito, Maria Cecilia Pontrandolfo (Atl. Giovanile Acquaviva) nella marcia con 14:35.92 e terzo accredito, Giacomo Ferramosca (Podistica Magliese) nel triplo con 13,70 metri e quarto accredito, Marco Melillo (US Foggia SNA) nel giavellotto con 51,40 metri e ottavo accredito, e Federica Martino (Podistica Taras) nel triplo con 11,14 metri e ottavo accredito.

«Arriviamo a Viareggio con ottime indicazioni – commenta Claudio Lorusso, FTR Puglia –. Il lavoro dei tecnici personali e dei capi settore ha permesso di arrivare a settembre con una squadra competitiva. La crescita della base resta la priorità: bisogna continuare a lavorare con i tecnici delle categorie giovanili per garantire un futuro all’altezza del valore che il Comitato Pugliese rappresenta».

📅 Orario gare: programma ufficiale

👟 Iscritti: lista completa

📺 Diretta streaming: Sportface TV